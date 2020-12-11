لخفض تكلفة المياه المحلاة.. وزير البيئة يوقع عقود تنفيذ مشاريع إنتاج “الشعيبة1″ و”الشقيق1”

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الخميس)، عقوداً لتنفيذ مشاريع جديدة لمنظومة إنتاج الشعيبة “المرحلة الأولى” ومنظومة إنتاج الشقيق “المرحلة الأولى”.
وتبلغ السعة التصميمية الإجمالية لتلك المشاريع مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بهدف خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب إلى 1.2 ريال، وخفض استهلاك الكهرباء إلى أقل من 2.75 كيلوواط/ساعة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول، من خلال استبدال التقنيات الحرارية لمنظومات الإنتاج بتقنية “التناضح العكسي”، لتحقيق وفر مالي يصل إلى 8.8 مليار ريال سنوياً.
وشملت العقود الموقعة عقداً مع إحدى الشركات لتنفيذ منظومة إنتاج “الشعيبة1” بمكة المكرمة، بسعة تصميمية تبلغ 600 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة. وفق “أخبار 24”.
إضافةً إلى توقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتنفيذ منظومة إنتاج “الشقيق1” بجازان، بسعة تصميمية تبلغ 400 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.