“الاتصالات” تعلن توفر 20 ألف فرصة تدريب للسعوديين في مجالات يتطلبها سوق العمل

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، عن توفر 20 ألف فرصة تدريب عبر برنامج التدريب الإلكتروني في مجالات نوعية يتطلبها سوق العمل.
وأوضحت أن البرنامج تابع لمبادرة مهارات المستقبل، ويأتي استجابة للتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وما تتطلبه من تفعيل منظومة العمل عن بُعد والتدريب عن بعد، إلى جانب استمرار الدورات التدريبية لتمكين الشباب من الحصول على المهارات والمعرفة.
وأضافت أن البرنامج سيعمل على تطوير مختلف المهارات التقنية والناعمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر أكثر من 35 مسارا، تتمثل في التقنيات الناشئة، والدورات المتقدمة، والتقنيات التقليدية، إضافةً إلى المجالات الداعمة والمساندة. وفق “أخبار 24”.
وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، الدكتور أحمد آل ثنيان، أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الإمكانات التقنية للحفاظ على سير عملية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.
وشدد على أن البرنامج سيعزز مهارات المستفيدين منه الفنية والشخصية بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي في سوق العمل.