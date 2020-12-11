نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث “البنوك السعودية” يؤكد تطبيق نسبة الفائدة المتناقصة على التمويل
11/12/2020   11:48 ص

متحدث “البنوك السعودية” يؤكد تطبيق نسبة الفائدة المتناقصة على التمويل

+ = -
391

أوضح المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك تطبق الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل.    

وقال حافظ وفقاً لـ”سبق”، إن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل جاء فيها استخدام شركة التمويل طريقة القسط المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق.   

وأضاف أن اللائحة نصّت أيضاً على توزيع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل، بما يعني أن جهات التمويل ومن بينها البنوك مُلزمة بتطبيق نسبة الفائدة المتناقصة.   

متحدث “البنوك السعودية” يؤكد تطبيق نسبة الفائدة المتناقصة على التمويل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125924.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.