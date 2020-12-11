متحدث “البنوك السعودية” يؤكد تطبيق نسبة الفائدة المتناقصة على التمويل

أوضح المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك تطبق الفائدة المتناقصة على ما تبقى من كلفة التمويل.
وقال حافظ وفقاً لـ”سبق”، إن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل جاء فيها استخدام شركة التمويل طريقة القسط المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق.
وأضاف أن اللائحة نصّت أيضاً على توزيع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل، بما يعني أن جهات التمويل ومن بينها البنوك مُلزمة بتطبيق نسبة الفائدة المتناقصة.