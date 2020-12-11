رافقت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أمس (الخميس) قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه القاذفات تتميز بإمكانية إطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.
وأوضحت أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.
وفق “أخبار 24”.