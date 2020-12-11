حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الجمعة)، من هجمات تصيد تستهدف المسافرين خلال الفترة الحالية من خلال إعلانات جذابة لحجوزات الطيران والفنادق.
وأكد المركز أن المخترقين يستغلون ثقة المسافرين بالعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية المعروفة للاحتيال عليهم بتقديم عروض مزيفة وتخفيضات وهمية، مشدداً على عدم التجاوب مباشرة مع العروض الجذابة لتذاكر الطيران وحجز أماكن الإقامة وغيرها.
ودعا المركز المسافرين إلى التأكد من موثوقية المواقع ومقدمّي العروض قبل التجاوب معها أو إرسال معلوماتهم الشخصية، مشدداً على ضرورة أن يتواصل المسافر مع الجهات المختصّة في حال اختراق أو سرقة بياناته وحساباته الشخصية.
وفق “أخبار 24”.