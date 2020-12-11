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اخبار رياضية > مران الهلال.. جوستافو يشارك.. وتدريبات بدنية ولياقية استعداداً لـ “الوحدة”
11/12/2020   2:28 م

مران الهلال.. جوستافو يشارك.. وتدريبات بدنية ولياقية استعداداً لـ “الوحدة”

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استأنف فريق الهلال، مساء اليوم (الخميس) تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يومين.

وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية التي أُقيمت في الملعب الرديف بمقر النادي على الجوانب اللياقية والفنية.

وفرض الجهاز الفني تدريبات متنوعة على كامل الملعب تنوعت ما بين تدريبات بدنية ولياقية والتسديد على المرمى.

وشارك اللاعب جوستافو كويلار في الجزء الأول من المران قبل أن يُكمل برنامجه التأهيلي.

واختتم المدير الفني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، المران بمناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يجرى الهلال مساء يوم غد (الجمعة) مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الوحدة يوم الأحد المقبل. وفق “أخبار 24”.

مران الهلال.. جوستافو يشارك.. وتدريبات بدنية ولياقية استعداداً لـ “الوحدة”

اخبار رياضية
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