كايشينيا: مازلنا حزناء للخسارة أمام القادسية.. ومباراة الاتحاد مختلفة

قال المدير الفني لنادي الشباب، بيدرو كايشينيا، إن مباراتهم أمام الاتحاد ستكون مختلفة عن المباراة الأخيرة بينهما.
وأضاف كايشينيا، عبر مقطع فيديو نُشر على حسابات نادي الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي: “المباراة الماضية أمام الاتحاد لا نفكر فيها الآن فهي مباراة كأس لعبنا أول شوط ويتبقى الشوط الثاني في يناير، ومباراة الغد تعني الكثير وحصد 3 نقاط على ملعبنا”.
وتابع مدرب الشباب: “لا نزال حزينين على خسارة المباراة الأخيرة في الدوري أمام القادسية ونحتاج لتعويضها بالفوز وهناك العديد من الأسباب للخسارة أمام القادسية”. وفق “أخبار 24”.
وأتم كايشينيا تصريحاته قائلاً: “بعد تحليل الطريقة التي استقبلنا بها آخر 5 أهداف وضحت نقاط الضعف”.
ويلتقي نادي الشباب نظيره الاتحاد، اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
يُذكر أن الشباب قد هُزم من القادسية بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري.