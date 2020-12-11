“روزاريو” و”الترجي” يلجآن إلى “فيفا” لمطالبة الاتحاد

ذكرت مصادر أن ناديي روزاريو الأرجنتيني، والترجي التونسي، رفعا شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، ضد نادي الاتحاد لعدم تسلمهما مستحقات متبقية من صفقة انتقال الأرجنتيني ليوناردو خيل، والتونسي أنيس البدري.
وأبانت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن الناديين كانا قد راسلا الاتحاد بشأن المطالبات المالية، غير أن الأخير تأخر في الرد، وهو ما دفع الفريقين للجوء إلى “فيفا”.
وأوضحت أن المستحقات المطلوبة ليست كبيرة ولا تشكل عقبة أمام الاتحاد؛ إذ تقدر بنحو مليون ونصف المليون دولار.
وكان نادي الاتحاد تعاقد مع خيل لمدة موسمين ونصف الموسم، وكذلك بالمدة نفسها مع البدري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.