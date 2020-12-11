أزمة جديدة تواجه النادي.. “الاتحاد” مهدد بخصم 3 نقاط

قالت مصادر إن نادي الاتحاد دخل في أزمة جديدة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب فيصل الخراع.
وأوضحت المصادر لـ”عكاظ”، أن المهلة التي منحتها لجنة الانضباط والأخلاق لإدارة نادي الاتحاد بشأن سداد مستحقات اللاعب فيصل الخراع انتهت دون أن تقوم بسداد المبلغ.
وبينت أن اللجنة ستفرض عقوبة على الاتحاد بخصم 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري.
ويستعد الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 12 نقطة، لمواجهة نظيره الشباب، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.