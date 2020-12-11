أسفر حادثان مروريان وقعا بمكة المكرمة عن إصابة 10 أشخاص مساء أمس الخميس، الأول انقلاب مركبة والثاني تصادم بين سيارتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبد العزيز بادومان إن غرفة العمليات بالهيئة تلقت بلاغًا بوقوع حادِث انقلاب سيارة في العوالي عند جسر الملك فيصل، مبيناً أنه بعد مباشرة فرق الإسعاف تبيّن لها وجود 5 إصابات، جرى نقل 4 منها إلى المستشفى.
وأضاف أن الحادث الآخر وقع على الطريق نفسه، بعد دقائق من الأول؛ مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات، ثلاث منها بسيطة وإصابتان متوسطا الخطورة، وقد جرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع، ومن ثم نقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.