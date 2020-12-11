تشمل السباحة والغوص.. متحدث “شتاء السعودية” يستعرض ملامح الموسم الشتوي في المملكة

كشف المتحدث باسم موسم “شتاء السعودية، عبدالله الدخيل، اليوم الجمعة، تفاصيل الموسم الذي تم تدشينه أمس.
وأوضح، خلال لقائه في “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الموسم سيقدم أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، بالتعاون مع 200 شريك من القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم توزيع الوجهات الشتوية على 5 فئات، وهي الوجهات الباردة التي تشمل الحدود الشمالية وتبوك وحائل، والوجهات التاريخية، والمدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام، والوجهات الجبلية مثل عسير والباحة، والوجهات الساحلية مثل أملج وينبع. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن هناك باقات سياحية تشمل تجارب متنوعة، بما في ذلك الرحلات البرية، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية في بعض مناطق المملكة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة في فصل الشتاء، ما يسمح بالسباحة والغوص، كما تشمل الباقات أيضًا المشي الجبلي وزيارات المزارع.
فيديو | متحدث موسم #شتاء_السعودية لـ #نشرة_النهار: الموسم يقدم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية حول #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/1r3p440jbe
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 11, 2020