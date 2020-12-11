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أخبار محلية > بالفيديو.. وكيل “الصحة”: اللقاح سيشمل جميع سكان المملكة.. والأولوية لهذه الفئات
11/12/2020   9:44 م

بالفيديو.. وكيل “الصحة”: اللقاح سيشمل جميع سكان المملكة.. والأولوية لهذه الفئات

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كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، بعض التفاصيل عن وصول لقاح فيروس كورونا المستجد للمملكة.

وقال، خلال حديثه لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن اللقاح لم يصل بعد إلى المملكة، مؤكدًا أنه سوف يتم استقباله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن استقبال اللقاح سيكون على ثلاث مراحل، تبدأ من الفترة الحالية، وهي تشمل أيضًا الربع الأول من العام المقبل، يليها الربعان الثاني والثالث.

وأكد أن كمية اللقاح ستشمل جميع سكان المملكة، مؤكدًا أن الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستكون حسب المراحل والفئات المستهدفة، بعد أن تم تسجيل لقاح فايزر في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء.

بالفيديو.. وكيل “الصحة”: اللقاح سيشمل جميع سكان المملكة.. والأولوية لهذه الفئات

أخبار محلية
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