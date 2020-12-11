أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ سعد الخثلان، كيف يكون إسباغ الوضوء في شدة البرد شتاءً.
وأوضح أن إسباغ الوضوء يعني إتمامه وإكماله، وذلك بأن يأتي الشخص بالماء على كل عضو يلزمه غسله ويعممه كله بالماء ويدلكه باليد.
وبيّن أن إسباغ الوضوء قد لا يتحقق في كثير من الأحيان من خلال وجود أجهزة تسخين الماء، إلا إذا توضأ الشخص في البر بالماء البارد.
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ إسباغ الوضوء على المكاره من الأمور التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات.
وأكد أنه ليس معنى ذلك أن الإنسان يتقصد أن يتوضأ بالماء البارد مع وجود السخان، فالله غني عن تعذيـب الشخص نفسه بالماء البارد.
وفق “أخبار 24”.