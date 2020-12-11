تحول قوائم الطعام للغة “برايل” على نفقتها.. مؤسِّسة مبادرة “بصيرة كفيف” تروي دافعها لذلك

كشفت مؤسسة مبادرة “بصيرة كفيف”، نجلاء عبدالعزيز، أبرز المواقف المؤثرة التي دفعتها لتبني مبادرة لتحويل قوائم الطعام والمشروبات للغة “برايل” الخاصة بالمكفوفين.
وأوضحت، خلال حديثها لقناة الإخبارية، أن المبادرة تتمثل في العمل على تحويل قوائم الطعام والشراب في الأماكن المختلفة في الرياض إلى لغة برايل مجانًا، لمساعدة المكفوفين ومن يعانون من ضعف البصر على قراءة القوائم.
وأشارت إلى أنها كانت دومًا من تتولى قراءة قوائم الطعام والمشروبات لزميلاتها الكفيفات، وهو ما أشعرهن بحرج، وهو ما دفعها للتفكير في طريقة لمساعدتهن.
وأوضحت أنها ساهمت في تحويل قوائم 5 مقاهٍ لطريقة برايل حتى الآن، مؤكدة أن القائمة الواحدة يستغرق تحويلها من 30 إلى 40 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وطالبت بأن تكون هذه المبادرة تحت مظلة جهة رسمية، بما يمكّنها من الانتشار في كافة مناطق المملكة وليس الرياض فقط.
فيديو | بعد موقف مؤثر لزميلاتها الكفيفات.. “نجلاء” تطلق مبادرة لتحويل قوائم الطعام إلى طريقة برايل#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/2LHc3MYIZH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 11, 2020