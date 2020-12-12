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أخبار المناطق > طفل سعودي يعثر على كنز “عائم” بشاطئ “الوجه”
12/12/2020   10:14 ص

طفل سعودي يعثر على كنز “عائم” بشاطئ “الوجه”

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عثر طفل بمحافظة الوجه بتبوك على 15 كيلو من العنبر غالي الثمن أثناء تنزهه على شاطئ البحر جنوب المحافظة.

وقال المواطن محمود أبوسالم، إن ابنه عبدالرحمن عثر على عدة قطع عائمة تشبه الصخور إلا أنها أخف وزناً، وبثلاثة ألوان (أسود والترابي والأحمر).

وأضاف أنهم شكوا في ماهية هذه الكُتل، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه تواصل مع الرحالة محمد الحضري الذي أكد بعد فحص القطع أنها “عنبر”.

وأوضح أنهم قاموا بعرض الكُتل على تجار العنبر، وقد أبدوا استعداداً لشرائها، حيث يبلغ سعر الكيلو من العنبر الأحمر 170 ألف ريال، والعنبر الترابي 145 ألفاً، والأسود 110 آلاف ريال.

طفل سعودي يعثر على كنز “عائم” بشاطئ “الوجه”

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