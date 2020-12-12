شارك أكثر من 70 طفلاً وطفلة بشوط “صقار المستقبل” المخصص للأطفال والصقارين ممن لم يبلغوا سن الـ15 عاماً، أمس (الجمعة) بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
وفاز بشوط صقار المستقبل الطفل ناصر العجمي، بصقره “الجوكر”، الذي قطع مسافة السباق في 18 ثانية و257 جزءاً من الثانية، ليحقق لقب الشوط الذي خصص له المهرجان جوائز نقدية تبلغ 50 ألف ريال، توزع على المراكز العشرة الأولى.
وكان المهرجان قد أقام سبعة أشواط، أولها لفئة حر فرخ ملاك سعوديين، وحصد لقب كأس الملك عبدالعزيز للشوط الصقار عيد العتيبي، بصقره “دهام”، الذي قطع مسافة السباق 400 متر بزمن 20 ثانية و417 جزءاً من الثانية.
فيما تمكن الصقار عبدالله المطيري من تحقيق لقبين ثمينين، الأول لشوط حر قرناس، بصقره النشمي، والآخر لشوط قرموشة جير فرخ ملاك، بصقره “دانات”.
وظفر في الشوط النهائي الرابع موسى المطيري، بفئة قرموشة جير قرناس، فيما كان محمد المنصوري حاضراً اليوم لاقتناص لقب كأس الملك عبدالعزيز لشوط قرموشة جير فرخ، وحقق صقره “ضوء” اللقب بزمن 17 ثانية و589 جزءاً من الثانية.
وكان الشوط السادس النهائي لفئة قرموشة جير قرناس محترفين من نصيب أمين بن عبدالله الملاح، وتمكن صقره (نقي 1) من قطع السباق في 17 ثانية و447 جزءاً من الثانية، ليستحق لقب الشوط.
وفق “أخبار 24”.