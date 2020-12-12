سالم: تعادل الشباب أمام الاتحاد خسارة لنا في ملعبنا

علق لاعب الشباب محمد سالم، على تعادل فريقه أمام الاتحاد، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سالم بعد المباراة، إن الشباب قدم مباراة ممتازة أمام الاتحاد وكنا الأفضل خلال اللقاء رغم خروج المباراة بالتعادل”.
وأوضح، أن نفطة التعادل أمام الاتحاد تُعتبر خسارة للفريق في ملعبه”.
وتقاسم الاتحاد والشباب نقاط مباراتهما، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، على ملعب نادي الشباب. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، وصل الشباب إلى النقطة الـ15، إذ بات مهدداً بخسارة المركز الثاني للأهلي (13 نقطة)، حال فوزه على النصر، السبت، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.