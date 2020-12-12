مدرب الشباب: لعبنا بروح قتالية.. والاتحاد يتميز بالهجمات المرتدة

علق المدير الفني لفريق الشباب بيدرو كايشينيا، على تعادل فريقه أمام ضيفه الاتحاد (1-1) بالرياض، ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين.
وقال كايشينيا، في تصريح للقنوات الرياضية السعودية، إن الاتحاد فريق قوي ويجيد الهجمات المرتدة، والهدف الذي سجله جاء نظير عدم تركيز وسوء تمركز من بعض اللاعبين.
وأضاف”لعبنا بروح قتالية، وسعيد وفخور بمستوى اللاعبين بالشوط الثاني وعودتهم بالنتيجة”.
وأوضح، أن تركيزه الحالي منصب على المباراة المقبلة أمام القادسية بالكأس، لافتا أنه يجب الاستعداد لها جيدا. وفق “أخبار 24”.