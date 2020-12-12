عسيري يدعم صفوف النصر.. وفلادان يختار بديلاً للسومة

شارك لاعب خط الوسط بنادي النصر عبدالفتاح عسيري في تدريبات أمس (الجمعة) استعدادا لمساندة الفريق في مباراة اليوم أمام الأهلي، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة.
وكان عسيري قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق مع الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حرمته من المشاركة في العديد من المباريات.
وسيقرر مدرب الفريق روي فيتوريا، ما إذا كان اللاعب سيشارك أساسيا أم سيكون على مقاعد الاحتياط.
من جهة أخرى اختار مدرب الأهلي فلادان، وفقا لـ”المدينة”، اللاعب سلمان المؤشر ليكون بديلًا عن المهاجم عمر السومة الذي يغيب عن مواجهة اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما سيتواجد على الطرفين ميتريتا وصامويل أوسو، وصانع الألعاب فتوحي.
ويستعد الأهلي لمواجهة النصر، مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.