الأرقام تصب في مصلحة النصر قبل مواجهة الأهلي بالدوري

يستعد الأهلي لمواجهة النصر، مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
ويتواجد النصر في المركز قبل الأخير في المسابقة، برصيد 4 نقاط فقط، وعلى الجهة الأخرى يتطلع الأهلي لحصد 3 نقاط، تضمن له العودة إلى وصافة الدوري.
وتواجه الفريقين في 24 مباراة سابقة بدوري المحترفين، تمكن الأهلي من الفوز بـ8 منها، مقابل 7 للنصر، فيما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.
وخلال آخر 9 لقاءات جمعت الفريقين، شهدت رجحان كفة النصر، فلم يتمكن الأهلي من الفوز سوى في مباراة واحدة، بينما تعرض لـ4 هزائم، وتعادل في مثلها. وفق “أخبار 24”.
وفي مسابقة دوري أبطال آسيا، تمكن النصر من اقصاء الأهلي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا.