أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، تجديد تعاقده مع لاعبه عبدالله عطيف، عبر مقطع فيديو نُشر على حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذيّل حساب نادي الهلال على تويتر، مقطع الفيديو، بتعليق:”اعزف وسمعني”، كما اختتم الفيديو بتوقيع عبدالله عطيف الذي كتب:”أنا هلالي”
وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر عنه، إلى أن تجديد تعاقده مع لاعبه عبدالله عطيف يمتد لسنتين.
وأعاد عطيف، نشر مقطع فيديو الهلال، على حسابه بموقع تويتر، مرفقاً إياه بتعليق:”اللهم لك الحمد، الله يجعلها سنوات مليئة بالذهب والإنجازات ونسعد جماهيرنا الغالية، شاكر وممتن لهذا النادي العظيم، ونرجع ونقول: إحنا العشاق لا ما نخليك”.
وفق “أخبار 24”.