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12/12/2020   3:30 م

مدرب رياضي: “لا يوجد طعام يسبب السمنة”.. وهذه طريقة خسارة الوزن

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أوضح المدرب الرياضي محمد التميمي أنه لا يوجد نوع طعام يسبب السمنة بحد ذاته، وإنما تحصل السمنة بسبب استهلاك سعرات حرارية زائدة على حاجة الجسم.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الأطعمة، صحية وغير صحية، مبينا أن الأخيرة عديمة القيمة الغذائية، ومنها الأطعمة ذات السكريات العالية والمشروبات الغازية بأنواعها.

ولفت إلى أن الجسم بحاجة إلى الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن والسكريات – بشرط ألا تكون من السكر المضاف- مشيرا خلال استضافته في برنامج “زوايا الزير” على “قناة الرسالة” إلى أهمية تناول سعرات حرارية تناسب معدل احتياج الجسم وعدم تجاوز حاجته. وفق “أخبار 24”.

ودعا التميمي إلى الابتعاد عن السكر المصنع، موضحا أن السكريات الطبيعية تتواجد في الأطعمة مثل الحليب والفواكه والعسل والقمح، مبينا أن حبة التمر الواحدة بوزن 7 غرامات تحتوي على نحو 4 ملاعق صغيرة من السكر، وأن الاستهلاك اليومي من السكر يجب ألا يتجاوز 6 ملاعق صغيرة للمرأة و9 للرجل، مؤكدا أهمية الاعتدال في تناول الطعام.

مدرب رياضي: “لا يوجد طعام يسبب السمنة”.. وهذه طريقة خسارة الوزن

طب وتداوي
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