تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة من إنقاذ حياة مريض أصيب بنزيف في الصدر بعد تعرضه لحادِث، عبر إجراء عملية نوعية ناجحة لتركيب دعامة كبيرة في الشريان الأبهري الصدري بواسطة القسطرة.
وكان المريض قد جاء للمستشفى وتم التأكد من إصابته بنزيف في الصدر وتمدد الأوعية الدموية بسبب الحادِث، وتم تشخيصه باستخدام الأشعة المقطعية التشخيصية، حيث تبينت حاجته للقسطرة وأُجريت العملية له، واستغرقت مع تركيب الدعامة أقل من ساعتين وتكللت بالنجاح.
ويميز عمليات القسطرة أنها تتم عبر فتحة صغيرة جدًا بالفخذ أو الرسغ، وبمضاعفات وأعراض جانبية أقل من العمليات التقليدية، مع سرعة التماثل للشفاء.
وفق “أخبار 24”.