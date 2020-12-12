استشهاد لاعب ‏ونجله في قصف حوثـي لمقر النادي الأهلي بتعز

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عدة قذائف مدفعية اليوم (السبت)، استهدفت حي نادي الأهلي وسط مدينة تعز.
وأكد مصدر وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن القذائف التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية أدت الى استشهاد الكابتن ناصر الريمي، لاعب نادي طليعة تعز سابقاً واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي استهدفت عدداً من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذائف الهاون.
ويذكر أن المليشيات الحوثية تحاصر المدينة وتستهدف عدداً من الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بين الحين والآخر، بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أوقع قتلى وجرحى من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال. وفق “أخبار 24”.