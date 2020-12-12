بالفيديو.. نائب محافظ تحلية المياه: نعمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكلفة المياه

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه للتشغيل والصيانة، المهندس عبد الله الزويد، أن التوطين في وحدات الإنتاج والإمداد وصل إلى 95%، وأن المؤسسة تعمل على تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن المؤسسة وضعت من ضمن أهداف الاستراتيجية التميز والتشغيل، من أجل تحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن أهم العناصر التي ركزت عليها المؤسسة في زيادة الإنتاجية هي رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أساليب الصيانة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية. وفق “أخبار 24”.
وبين أن المؤسسة استطاعت عن طريق ذراعها الهندسي “هندسة المشاريع” تخفيض التكاليف لإنتاج متر الماء المكعب بنسبة 30%، وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر بنسبة 25%.
فيديو | م. عبدالله الزويد لـ #برنامج_120: أكثر من 95% نسبة توطين وحدات الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه#الإخبارية pic.twitter.com/TuZiPGHjf7
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 12, 2020