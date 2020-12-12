حمد الله يقود تشكيل النصر لمواجهة الأهلي

أعلن المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:
برادلي جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، كيم سو، بيتروس، عبد الله الخبيري، بيتي مارتينيز، امرابط، ايمن يحيى، حمد الله”.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
” وليد عبدالله، مختار علي، علي الحسن، خالد الغنام، أسامة الخلف، رائد الغامدي، على لاجامي”.
ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد النصر بالمركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط. وفق “أخبار 24”.