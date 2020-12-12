فاز فريق الاتفاق على نظيره ضمك برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
وتقدم نعيم السليتي للاتفاق بهدف في الدقيقة 37 ثم أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 39 قبل أن يُقلص إيميليو زيلايا النتيجة بهدف لضمك في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني سجل محمد الكويكبي الهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يُسجل حامد الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 85 ثم سجل زيلايا الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 90+3. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 10 في المركز 11، بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 4 متذيلاً جدول الترتيب.
🎥 أهداف المباراة |#الاتفاق_ضمك pic.twitter.com/uvM0xMFDo5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 12, 2020