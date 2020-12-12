دراسات علمية تكشف مساهمة نوع من الشاي في الوقاية من السرطان وألزهايمر

كشف عدد من الدراسات أهمية أحد أنواع الشاي في الوقاية من أمراض السرطان وألزهايمر.
ووجدت دراسة بعض الأدلة التي تشير إلى أن شاي الميرمية قد يساعد في محاربة الخلايا السرطانية، خاصة أنه يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان، بما في ذلك الكارنوسول والكافور وحمض الروزمارينيك.
كما أكدت دراسة أجريت على قطرات الميرمية، أو زيت الميرمية، إسهامها في تحسين الوظائف الإدراكية للمصابين بألزهايمر.
وكشفت دراسة أخرى على الحيوانات أن الكارنوسول يمكن أن يتسبب في قتل عدة أنواع من الخلايا السرطانية، وذلك دون تأثير على الخلايا السليمة. وفق “أخبار 24”.