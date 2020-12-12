دون تدخل جراحي.. استشارية تكشف ميزات التشخيص والعلاج بالأشعة التداخلية

كشفت استشارية أشعة ميزات استخدام الأشعة التداخلية في علاج العديد من الأمراض.
وأوضحت استشارية الأشعة التشخيصية والتداخلية للجهاز الحركي، الدكتورة أحلام الحربي، أن الأشعة التداخلية علم منبثق من الأشعة العامة بجميع أنواعها “سينية، ومقطعية، وتلفزيونية”، والتي تمكّن من فحص المريض.
وأشارت، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، إلى أن العلاج بها يتم دون تدخل جراحي ومن خلال إحداث جرح صغير بحجم 2 ملم في الجسم، من أجل الوصول إلى العضو المراد تشخيص المرض فيه. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن العلاج عن طريق هذه الأشعة لا يحتاج فيه المريض إلى تخدير عام، ويخرج من المستشفى في نفس اليوم، كما أن المضاعفات تكون أقل.
فيديو | “الأشعة التداخلية” تقنيات متقدمة في تشخيص وعلاج أمراض متعددة دون جراحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/veciIlxJVI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 12, 2020