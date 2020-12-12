أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع السادس عشر، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
فيما سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة في الساعة 9 صباحاً.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/yGrGUQ3MqV
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 12, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/CABjvh2Xss
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 12, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/fC9Z5Wf8vf
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 12, 2020
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع السادس عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/vGLBYuCPBN
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 12, 2020
وفق “أخبار 24”.