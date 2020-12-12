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أخبار محلية > رصد أسراب الجراد فوق ساعة مكة.. و”البيئة” توضح أساليب التعامل معها
12/12/2020   9:34 م

رصد أسراب الجراد فوق ساعة مكة.. و”البيئة” توضح أساليب التعامل معها

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واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة محاولاتها للسيطرة على خطر أسراب الجراد المتواجدة بكثافة عالية في عدد من المناطق.

ورصد مقطع فيديو، التقطه المصور يوسف بجّاش، أسراب الجراد التي أحاطت بالساعة البرجية في الحرم المكي، والتي ظلت تحوم في المكان بكثافة عالية .

وأكدت الوزارة أن أعمال المكافحة تجري في الوقت الحالي بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وعسير والباحة، وأن تلك المناطق منها القريبة من حدود اليمن أو المطلة على البحر الأحمر، تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الموقف يتطلب بعض الوقت لتتبع الأسراب ورصدها ومكافحتها، خاصة أن تلك المواقع تُعد من مناطق الانتشار الواسع.

رصد أسراب الجراد فوق ساعة مكة.. و”البيئة” توضح أساليب التعامل معها

أخبار محلية
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