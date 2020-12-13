تمكنت مهندسات سعوديات يعملن في الشركة السعودية لصيانة الطائرات من تطوير نظارات الواقع المعزز، حتى يتمكن الفنيون من استعراض منشورات الصيانة بشكل فوري وأكثر فاعلية.
وأوضحت الأميرة المهندسة مها آل سعود في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (السبت) أن النظام يحول التعليمات الى نموذج متحرك ، بحيث يرى المهندس تعليمات الصيانة مكتوبة ومرسومة ومتحركة، ما يختصر الوقت.
وأشارت إلى أن الابتكار الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط يمكن مهندس الصيانة من التواصل مع أحد الخبراء مباشرة ويساعده في التعرف على المشكلة والحل. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الصيانة في السابق كانت تتم من خلال استعراض المنشورات الورقية التي تتضمن التوجيهات الفنية.
فيديو | مهندسات سعوديات يطورن تقنية نوعية على مستوى #الشرق_الأوسط لصيانة الطائرات.. والمهندسة مها آل سعود تتحدث لـ #النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/wlPia2gRTb
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 12, 2020