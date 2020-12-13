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أخبار محلية > مستشار تربوي يكشف أهم طرق المذاكرة قبل الاختبارات النهائية والمواعيد المثلى لذلك
13/12/2020   8:22 ص

مستشار تربوي يكشف أهم طرق المذاكرة قبل الاختبارات النهائية والمواعيد المثلى لذلك

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كشف المستشار التربوي مسفر الهزاعي، أهم طرق المذاكرة وأكثرها مناسبةً لتهيئة الطلاب للاختبارات.  

وقال إن أفضل الطرق هي عمل جدول يومي للطلاب يشمل مذاكرة مادتين، وذلك لزيادة التحصيل الدراسي، وإن الطالب يفضل أن يبدأ بالقراءة السريعة ثم تلخيص الشرح دون الاعتماد بصورة كلية عليه، بالإضافة إلى الاعتماد على البطاقات الملونة والإشارات.  

وأوضح أن القراءة السريعة هي التي تسهم في نقل المعلومات إلى الذاكرة قصيرة المدى، ثم يأتي دور المراجعة والفحص لنقلها إلى الذاكرة طويلة المدى.  

وذكر أن اختيار الوقت المناسب هو أحد أهم العوامل في المذاكرة، مؤكدًا أن أفضل الأوقات هو الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، خاصة أن ذهن الطالب يكون صافيًا وبكامل نشاطه في هذه الفترة.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك بعض الأنشطة الحركية التي يمكن القيام بها لتنشيط الذاكرة، مثل انحناء الجسم إلى الركبة لمدة 5 دقائق، أو رفع الرجلين على الجدار مع استلقاء الطالب على ظهره.

 

مستشار تربوي يكشف أهم طرق المذاكرة قبل الاختبارات النهائية والمواعيد المثلى لذلك

أخبار محلية
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