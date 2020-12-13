“خوجة”: وزارة الإعلام تعرضت لنكسة بعد حـادثة احتـلال “جهيمان” للحرم المكي

كشف وزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز خوجة، عن مدى تأثر وزارة الإعلام بحـادثة احتلال جهيمان العتيبي للحرم المكي عام 1979.
وقال، خلال لقائه في برنامج “السطر الأوسط”، على قناة إم بي سي، إن وزارة الإعلام تعرضت لنكسة بعد حـادثة احتلال الحرم المكي، مشيرًا إلى أن التلفزيون في ذلك الوقت كان حريصاً على تناول كل الأنشطة وتنوع المحتوى المقدم.
وأوضح أن وزارة الإعلام مُنعت من إذاعة الأغاني والأفلام بعد هذا الحـادث، كما توقف ظهور المذيعات على شاشات التلفزيون، مؤكدًا أن تلك الفترة شهدت توقف كل الأعمال الفنية التي كانت تمثل طابعًا فريدًا للتلفزيون السعودي. وفق “أخبار 24”.
وأكد خوجة أن ما تُعرف بـ”الصحوة” ساهمت في التأثير على نسق وزارة الإعلام في تلك الفترة من خلال الخطب الرنانة والأنشطة المختلفة.
الدكتور عبدالعزيز خوجة : وزارة الإعلام تعرضت لنكسة بعد حــادثة احتلال جهيمان للحرم
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— السطر الأوسط (@Alsatr_alawsat) December 12, 2020