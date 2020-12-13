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أخبار محلية > “الصحة” تطمئن الجميع بشأن لقاح “كورونا”.. وتوضح أهمية استخدامه
13/12/2020   8:23 ص

“الصحة” تطمئن الجميع بشأن لقاح “كورونا”.. وتوضح أهمية استخدامه

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طمأنت وزارة الصحة، الجميع بشأن سلامة وأمان اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد، مؤكدةً أنه خضع لاختبارات السلامة وجرى تجربته قبل الموافقة عليه.  

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات بشكل عام وسيلة سهلة وآمنة للجميع للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، مشيرةً إلى أنه تتم مراقبة نتائج تلك اللقاحات بعد استخدامها باستمرار.  

ونوهت إلى أن أهمية استخدام لقاح “كورونا” تنبع من العمل على الحماية من الفيروسات بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعّال، حيث يوفر هذا الأمر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن أخذ اللقاحات بشكل عام للحماية من الفيروسات، يساهم بإذن الله في حفظ الحياة، وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.

“الصحة” تطمئن الجميع بشأن لقاح “كورونا”.. وتوضح أهمية استخدامه

أخبار محلية
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