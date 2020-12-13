نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بـ”البيئة” يُحذر: تناول الجراد المُنتشر بالمملكة يسبب التسمم
13/12/2020   8:25 ص

بالفيديو.. مسؤول بـ”البيئة” يُحذر: تناول الجراد المُنتشر بالمملكة يسبب التسمم

+ = -
690

حذّر مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشهراني، من تناول الجراد المنتشر هذه الأيام في المملكة.  

وأوضح الشهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجرى مكافحة الجراد عبر رشها بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله.  

ولفت إلى أن تناول الإنسان للجراد يؤثر على صحته وقد يتسبب في إصابته بالتسمم، موضحاً أن الوزارة تحذر بشكل مستمر من تناول الجراد. وفق “أخبار 24”.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تناول بعض الأشخاص للجراد. 

 

بالفيديو.. مسؤول بـ”البيئة” يُحذر: تناول الجراد المُنتشر بالمملكة يسبب التسمم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126246.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.