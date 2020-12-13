وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة، والسعودي الفرنسي، لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي منتج “زود” الادخاري، في مقر البنك بمدينة الرياض.
وجاء اعتماد بنكيّ الجزيرة والبنك السعودي الفرنسي، امتدادًا للاتفاقيات الموقعة في السابق، والتي تهدف لتوسيع الخيارات أمام مشتركي برنامج “زود” في اختيار البنك التجاري المناسب لكل منهم.
وقد وقع عن بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد، ومن جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي نايف العبدالكريم، ومن جانب البنك السعودي الفرنسي، الرئيس التنفيذي ريان فايز.
ويعد منتج “زود” الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية في عام 2018، لرفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي دخلها، بالإضافة إلى تحقيق الركائز الأساسية للبنك من خلال تشجيع نمو الادخار، وتحسين الثقافة المالية، والادخار الأسري، وغير ذلك.
ويتميز البرنامج بتقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، وقد حظي المنتج بإقبال كبير من عملاء التمويل الاجتماعي والأسر المنتجة، حيث تجاوز عدد مشتركيه حتى الآن 71 ألف مشترك، بمجموع مدخرات يفوق الـ200 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.