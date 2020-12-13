“الأرصاد”: لا تزال التوقعات تُشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على 9 مناطق

قال المركز الوطني للأرصاد إن التوقعات لا تزال تُشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على 9 مناطق بالمملكة.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية المتوقعة ستشمل مناطق تبوك، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، إلى جانب أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والشرقية.
وأضاف أنه يتوقع أن تؤثر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للغبار يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية، خاصة خلال فترة النهار. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر أمس أن بعض مناطق المملكة ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، من بعد غد الإثنين وتستمر إلى الخميس.