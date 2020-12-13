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أخبار محلية > إلزام مواطن بإزالة مبنى سكني مخالف لتراخيص البناء بجدة
13/12/2020   6:19 م

إلزام مواطن بإزالة مبنى سكني مخالف لتراخيص البناء بجدة

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ألزمت أمانة محافظة جدة مواطناً بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق بلدية جدة الجديدة، إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزاً للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها 528 م2 بحي الروضة، مبيناً أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة. وفق “أخبار 24”.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.

إلزام مواطن بإزالة مبنى سكني مخالف لتراخيص البناء بجدة

أخبار محلية
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