"المرور": بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 5 مناطق جديدة بعد 7 أيام

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في 5 مناطق جديدة بالمملكة.
وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة سيبدأ بعد 7 أيام، وذلك في مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.
يشار إلى أن “المرور” بدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في الرياض والدمام وجدة في المحلة الأولى، ثم جازان والطائف والباحة والجوف.
وكان مدير عام “المرور”، اللواء محمد البسامي، أشار إلى تعميم استخدام الرصد الآلي للمخالفة بمختلف مدن المملكة، بحلول منتصف العام المقبل 2021.
وفق “أخبار 24”.