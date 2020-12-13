تداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو تظهر تعرض أحد الظباء للافتراس من قبل أحد الحيوانات، داخل محمية مرات، وذلك بعد يومين فقط من إطلاق وزارة البيئة عدداً من الظباء بها.
وبدا في اللقطات أحد الظباء نافقاً على الأرض بالقرب من سور المحمية، وقد تم نهشه، فيما تظهر ثغرة بالسور يرجح أن الحيوان المفترس نفذ منها إلى داخل المحمية.
وقال مواطنون إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، بعد يومين فقط من إطلاق الظباء في المحمية، داعين الجهات المختصة للتأكد من سلامة كامل سور المحمية لمنع تكرار نفاذ الحيوانات المفترسة إلى داخلها.
وفق “أخبار 24”.