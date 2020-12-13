كشف المجلس الصحي السعودي عن 10 أخطاء شائعة يتم تداولها حول مرض السرطان وأسبابه وطرق العلاج منه.
وأوضح المجلس في مقطع توعوي، وجود بعض المعلومات المتداولة حول السرطان لا صحة لها، أبرزها أنه مرض معد، وكل أنواعه متشابهة، ويتغذى على السكريات، وسبب حدوثه هو التعرض لإصابة.
وتتضمن الأخطاء الشائعة حول السرطان، ما يتم تداوله أن علاجه أسوأ من المرض ذاته، وأنه يسبب ألما، واعتقاد الشخص أنه مرض يصيب الآخرين وهو ليس معرضا له، وأنه لا يمكن الشفاء منه، وأن الكشف المبكر عليه غير مفيد.
ولفت المركز إلى أنه من بين الشائعات التي يتم ترويجها هو أن سبب السرطان مؤامرة عالمية بين شركات الأدوية والأطباء لاستنزاف المرضى ماديا.
وأوضح أن الحقيقة العلمية تؤكد أن السرطان مرض غير معد ولا ينتقل من شخص لآخر أبدا، ونسبة الإصابة به تختلف من شخص لآخر، والسرطان عدة أنواع وليس نوعا واحدا، وبعض أنواعه لا تسبب ألما أو أي أعراض حتى مرحلة متأخرة من المرض.
وأبان أنه قد لا يكون هناك سبب واضح للإصابة بالسرطان، والكثير من أنواعه يمكن الشفاء منها خاصة ما يكتشف في مرحلة مبكرة، لذا هناك فائدة كبيرة للكشف المبكر.
وأشار المركز إلى أن جميع خلايا الجسم تتغذى على السكريات، وليس هناك دلالات علمية تربط بين نموه والسكريات، وأنه قد يكون هناك بعض المتاعب من العلاج لكنها أخف من السرطان ذاته.
وأكد أن السرطان موجود في العالم ويتسابق الجميع لاكتشاف علاج له، والكلام عن وجود مؤامرة عالمية حوله عار عن الصحة.
وفق “أخبار 24”.