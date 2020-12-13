بالفيديو.. استشاري يوجه رسالة إلى المترددين في أخذ لقاح كورونا ويستشهد بـ3 أوبئة اختفت من العالم

وجه استشاري عناية حرجة وأمراض معدية رسالة إلى المترددين والمتخوفين من تناول لقاح فيروس كورونا.
وقال الدكتور عوض العمري، إن الكثير يتداولون الإشاعات حول وجود مؤامرة في لقاح الفيروس، ضاربا أمثلة تاريخية حول أوبئة اجتاحت العالم سابقا، أبرزها، أمراض الجدري والحصبة وشلل الأطفال.
وأوضح أن مرض الجدري قضى على نحو 300 إلى 500 مليون شخص في القرن العشرين، متسائلا: أين الجدري الآن؟، مبينا أنه اختفى منذ 30 عاما بسبب اكتشاف اللقاح.
وأضاف، خلال لقاء في برنامج” mbc في أسبوع” أن شلل الأطفال الذي أصاب مئات الملايين حول العالم اختفى بسبب اللقاح الذي تم اكتشافه في الستينيات. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن مرض الحصبة اختفى من الولايات المتحدة عام 2000، ثم ظهرت جماعات مناهضة للقاح ما تسبب بعودة المرض في الأعوام الأخيرة، معتبرا أن اللقاحات بمجملها آمنة، مضيفا أنه شخصيا سيكون في مقدمة من يأخذ اللقاح.
رسالة من الدكتور عوض العمري إلى المترددين في تناول لقاح كورونا#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/Sq3A0IOumW
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 12, 2020