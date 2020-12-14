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أخبار محلية > الثقفي: طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت واللقاءات مستمرة لعودة العمالة المنزلية
14/12/2020   1:56 م

الثقفي: طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت واللقاءات مستمرة لعودة العمالة المنزلية

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قال سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا، عصام الثقفي، إن طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت، حيث يتم تسليمها من خلال القنصلية في جدة أو سفارة جاكرتا في الرياض، وليس من المطار كما كان في السابق.

وأضاف، وفقا لـ”اليوم”، أن الدخول لإندونيسيا يتطلب في الفترة المقبلة الحصول على تأشيرات إلكترونية من خلال المديرية العامة الإندونيسية للجوازات، مشدداً على ضرورة مراجعة السفارة الإندونيسية من أجل الاطلاع على إجراءات الحصول على التأشيرات، وأخذ التعليمات المتعلقة بالفحوصات والإقامة والتنقل تجنبًا لوقوع المسافر بأي مواقف تعطل برنامجهم في الأراضي الإندونيسية.

وأرجع “الثقفي” سبب تأخر موعد عودة العمالة المنزلية إلى جائحة كورونا، لافتا إلى أن وزارتي القوى العاملة الإندونيسية والموارد البشرية في المملكة عقدتا بالفعل لقاءات رسمية واتفاقيات من أجل استئناف عودة العمالة المنزلية، كما يجري العمل حالياً على تذليل كل العقبات التي تعوق عملية استئنافها.

الثقفي: طريقة تسلم تأشيرة الدخول لإندونيسيا تغيرت واللقاءات مستمرة لعودة العمالة المنزلية

أخبار محلية
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