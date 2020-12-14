منها النسيان وخشونة الشعر.. أعراض تنذر بالإصابة بخمول الغدة الدرقية

نبهت مدينة الملك فهد الطبية بأعراض الإصابة بخمول الغدة الدرقية، والتي منها النسيان، وزيادة الوزن، وخشونة وتساقط الشعر، وصعوبة التأقلم مع الطقس البارد.
وشملت الأعراض الأخرى انتفاخ الوجه والعينين، وجفافا في الجلد، وإمساكا، وجفاف البلعوم وصعوبة البلع، وضعفا عاما، وألما في العضلات، وإحباطا وشعورا بالتعب.
وأضافت أن تحليل هرمونات الغدة الدرقية (TSH)، هو الطريقة المثلى لتشخيص المرض، مشيرة إلى أن دواء الثايروكسين يستخدم لعلاج خمول الغدة الدرقية، ويفضل أخذ هذا الدواء في الصباح مع كوب من الماء على معدة فارغة قبل نصف ساعة على الأقل من الأكل أو الشرب.
وشددت على ضبط جرعة الدواء للأم عند التخطيط للحمل مع الطبيب، مضيفة أن احتياج الأم الحامل لهذا الدواء يزيد بنسبة من 25 إلى 50%، داعية إلى إجراء فحص وظائف الغدة الدرقية كل 6 إلى 8 أسابيع أثناء الحمل.
وفق “أخبار 24”.