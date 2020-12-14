الأمير مشعل يكرم عدداً من منسوبي "مكافحة المخدرات" لجهودهم في إحباط عدة محاولات تهريب

كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الإثنين)، مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العميد الحميدي السبيعي وعددا من منسوبيها نظير جهودهم في إحباط محاولات تهريب المخدرات.
وقدّم الأمير مشعل شكره لمنسوبي مكافحة المخدرات بجدة على ما قاموا به من جهود في التصدي لهذه الآفة وخطرها على الفرد والمجتمع.
من جانبه أعرب العميد السبيعي عن شكره وتقديره للأمير مشعل على هذه اللفتة غير المستغربة، وعده حافزا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
من جهة أخرى تسلم محافظ جدة تقريراً عن أعمال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة للعام المنصرم.
وفق “أخبار 24”.