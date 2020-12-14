‏”العدل” تعلن تحسينات جديدة في خدمة توثيق العقارات

أعلنت وزارة العدل تحسينات جديدة في خدمة “الموثق”، شملت إضافة صفحة “خدمة العقار” لتعبئة البيانات قبل طلب الموثق للخدمات العقارية، بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيد والموثق.
وأشارت الوزارة إلى أن الصفحة تمكن المستفيدين من تسريع خدمات التوثيق المتعلقة بالعقارات كإفراغ العقار ورهن العقار، وإفراغ عقار برهن وفك الرهن، إضافة إلى التصحيح العقاري.
وأوضحت أنه للاستفادة من الخدمة، يجب زيارة بوابة الموثق، والدخول على خدمة العقار، ثم البحث في قائمة الموثقين، للتواصل مع أقرب موثق للمستفيد. وفق “أخبار 24”.
وتقدم خدمة الموثق العديد من الخدمات، أبرزها إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.