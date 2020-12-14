أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام في صلاة الجماعة وكذلك المنفرد، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلّا بها.
وأضاف عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة في رده على سؤال حول حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، منفردًا أو مع الجماعة، أن حكمها بالنسبة للمأموم فيه خلاف بين أهل العلم.
وأبان أن بعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، لأن الإمام يتحمل ركنيتها، مؤكدا أن من يقرأها يخرج بذلك من الخلاف.
وفق “أخبار 24”.