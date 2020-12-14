أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع أن قراءة الفاتحة واجبة على ‏الإمام في صلاة الجماعة وكذلك المنفرد، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلّا ‏بها.‏

وأضاف عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة في رده على سؤال حول حكم من نسي ‏قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، منفردًا أو مع الجماعة، أن حكمها بالنسبة للمأموم ‏فيه خلاف بين أهل العلم.

وأبان أن بعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، لأن الإمام ‏يتحمل ركنيتها، مؤكدا أن من يقرأها يخرج بذلك من الخلاف.

وفق “أخبار 24”.