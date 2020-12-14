أوضحت شركة المياه الوطنية أن 65% من هدر المياه داخل ‏المنازل ترجع لوجود خلل في “السيفونات”.‏

وأوصت في رسالة توعوية بعدة إرشادات للحد من إهدار المياه، ‏منها: إذا كانت السيفونات ذات سعة كبيرة، يمكن استخدام كيس الإزاحة ‏لخفض الاستهلاك، والتأكد من عدم سماع أصوات التسريب ‏خلال فترة عدم الاستخدام.‏

وشملت نصائح الشركة كذلك، استخدام أقراص التعقيم الملونة، ‏لمساعدتها في ملاحظة وجود هدر للمياه أو تسريبها، مع فحص عمل العوامة ‏بشكل دوري.‏

وأشارت إلى أفضلية اختيار صناديق الطرد التي تحمل بطاقة ‏ترشيد استهلاك المياه، بسعة تتراوح من 3 إلى 4 لترات.‏

‏"المياه": 65% من الهدر داخل المنازل سببه "السيفون".. وهذه 4 نصائح للحد منه

وفق “أخبار 24”.