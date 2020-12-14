‏"المياه": 65% من الهدر داخل المنازل سببه "السيفون".. وهذه 4 نصائح للحد منه

أوضحت شركة المياه الوطنية أن 65% من هدر المياه داخل المنازل ترجع لوجود خلل في “السيفونات”.
وأوصت في رسالة توعوية بعدة إرشادات للحد من إهدار المياه، منها: إذا كانت السيفونات ذات سعة كبيرة، يمكن استخدام كيس الإزاحة لخفض الاستهلاك، والتأكد من عدم سماع أصوات التسريب خلال فترة عدم الاستخدام.
وشملت نصائح الشركة كذلك، استخدام أقراص التعقيم الملونة، لمساعدتها في ملاحظة وجود هدر للمياه أو تسريبها، مع فحص عمل العوامة بشكل دوري.
وأشارت إلى أفضلية اختيار صناديق الطرد التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، بسعة تتراوح من 3 إلى 4 لترات.
وفق “أخبار 24”.