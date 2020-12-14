نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السعودية للقاحات”: بدء تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر “توكلنا”.. وهناك لقاحات يتم تصنيعها لمن هم دون الـ16
14/12/2020   10:10 م

“السعودية للقاحات”: بدء تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر “توكلنا”.. وهناك لقاحات يتم تصنيعها لمن هم دون الـ16

+ = -
560

كشف مدير الشركة السعودية للقاحات، الدكتور مازن حسنين، آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأكد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، بدء التسجيل للحصول على اللقاح من خلال تطبيق توكلنا، وذلك للفئات الأكثر عرضة التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة حسب الوظيفة والعمر والحالة.

وأوضح حسنين أن تحديد سن الـ16 فما فوق للحصول على اللقاح، جاء بعد استبعاد شركة “فايزر” الفئات العمرية دون هذه السن منذ بداية تجاربها السريرية. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن هناك لقاحات أخرى سوف يتم تصنيعها من أجل حماية الفئات العمرية دون الـ16، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات العالمية تعمل في هذا الصدد خلال الوقت الحالي، من بينها شركة فايزر، والتي تقوم في الوقت الحالي باختبارات سريرية للتأكد من سلامة اللقاح عند استخدامه من قبل الأطفال.

“السعودية للقاحات”: بدء تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر “توكلنا”.. وهناك لقاحات يتم تصنيعها لمن هم دون الـ16

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126461.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.